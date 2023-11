Liliana Aguiar desmente Liliana Campos sobre “Passadeira Vermelha”: “Negada, não fui”

Após Liliana Campos afirmar que Liliana Aguiar não foi aceite no “Passadeira Vermelha”, a empresária desmentiu as palavras da apresentadora.

Face às “farpas” lançadas entre Liliana Aguiar e Filipa Torrinha Nunes, Liliana Campos, anfitriã do “Passadeira Vermelha” e que trabalha lado a lado com a psicóloga, deu a sua opinião e criticou a atitude da empresária, que mora atualmente no Dubai.

Liliana Campos afirmou que Liliana Aguiar não estava no programa da SIC

Caras, uma vez que lhe teria sido negada essa oportunidade. A empresária não gostou do que ouviu e reagiu nas redes sociais.

“Eu fui negada? Queria estar no lugar da Filipa? A sério, Liliana?”, começou por dizer. “Entre ser negada, que não fui, e andar a enviar vídeos de colegas de trabalho que ainda hoje trabalham contigo, para que eu pudesse divulgar e essa pessoa fosse de viola, despedida, ou então que se acalmasse, porque te estava a atrapalhar o trabalho, não sei qual das duas é pior. Acho que é pior o que tu fizeste”.

“Negada não fui. Se fosse, também era uma coisa que eu aceitaria. Mas como não é, eu venho aqui desmentir aquilo que tu disseste na televisão”, concluiu.