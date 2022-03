Liliana Almeida e Bruno de Carvalho revelam vontade de ter um filho

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho marcaram presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, e fizeram algumas confissões sobre a sua relação amorosa

Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, durante o formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo, a cantora e o ex-presidente do Sporting confessaram que pretendem ser pais.

“Quero ser mãe, já falámos sobre isso”, afirmou Liliana Almeida quando questionada pelo apresentador.

Contudo, o casal afirmou que quer seguir uma ordem na sua relação. “Vamos dizer a verdade toda: primeiro vivermos juntos, segundo casarmos e terceiro termos um filho”, explicou o também DJ.

Para esse efeito, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho já estão em processo de mudança de casa e a intérprete já disse “sim” ao pedido de casamento feito na Islândia.

No entanto, o empresário já é pai de três meninas, Ana Catarina, fruto do casamento com Iryna Yankovich, Diana, resultado do relacionamento com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, que nasceu do casamento com Joana de Ornelas.