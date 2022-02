Luciana Abreu falta a audiência por estar infetada com covid-19

Luciana Abreu faltou à primeira audiência do processo de violência doméstica contra o ex-marido, Daniel Souza, que teria lugar no Tribunal de Cascais.

A atriz, de 36 anos, encontra-se em isolamento profilático após ter testado positivo ao novo Coronavírus e, segundo a revista “TV 7 Dias”, não vai estar presente nas datas agendadas para tribunal.

De acordo com a publicação, o processo, que foi instaurado em 2019, vai continuar sem a presença da apresentadora do “Domingão” (SIC), apenas os visados Daniel Souza e a irmã e ex-cunhada, Cristela.

Além das acusações de violência doméstica, a profissional da SIC alega que o ex-companheiro a intimidou fisicamente e psicologicamente e cometeu invasão de propriedade.

Anteriormente, os dois já tinham estado em tribunal para resolver a situação da venda da moradia que a apresentadora realizou no verão de 2020 e que tinha sido comprada em 2017, enquanto ainda eram um casal, segundo a revista “TV Mais”.

Em entrevista à “Máxima”, Luciana Abreu recordou as alegadas agressões que sofreu durante o seu casamento com Daniel Souza. “Fui camuflando a verdade com uma mentira. Com um ‘está tudo bem’”, contou.