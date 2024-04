Luís Borges obrigada a reestruturar marca depois de “ausência de registo formal”

Comercializada a partir de 29 de julho de 2021, a marca Call Me Gorgeous, de Luís Borges, vai ter de ser reestruturada, depois de ter sido registada por outra sociedade.

A marca Call Me Gorgeous, que consiste em peças de joalharia, vai ter de ser reestruturada. Num comunicado, enviado às redações, Luís Borges e a sua equipa jurídica denunciam a situação como sendo “má-fé” e “abuso de direito”.

Em causa, alegam, está o facto de uma outra sociedade, Essence Flow Lda, estar em “na tentativa de explorar indevidamente a ausência de registo formal da marca pela Call Me Gorgeous, Unipessoal Lda., junto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com o intuito de obter benefícios ilícitos”.

Tudo começou no dia 16 de março, quando a empresa do manequim foi notificada, via e-mail, “por parte do representante da sociedade Essence Flow Lda, informando sobre o registo da marca comercial Call Me Gorgeous, realizado por esta última e concedido a 31 de dezembro de 2023 pelo INPI”.

Uma vez que a sociedade, registada no ano passado, atua nas mesmas áreas de negócio, a Call Me Gorgeous “decidiu suspender temporariamente as suas atividades públicas, com o intuito de permitir a reestruturação do projeto criativo de Luís Borges”.

Durante os últimos três anos, várias as figuras públicas utilizaram publicamente peças da Call Me Gorgeous, tendo a marca chegado a desfilar na ModaLisboa. Mafalda Castro, Daniela Melchior, Rita Pereira e Sónia Tavares foram algumas das dezenas que enviaram mensagens de carinho ao manequim.