Mãe de Ljubomir Stanisic será convidada do “Hell’s Kitchen”

A mãe de Ljubomir Stanisic, Rosa Stanisic será convidada num dos próximos episódios do programa “Hell’s Kitchen”, da SIC.

O chef jugoslavo irá surpreender os concorrentes com a participação da mãe como convidada no formato do canal num dos episódios transmitidos nas próximas semanas, avançou a “TV Mais”, segundo diversas fontes.

“A Rosa vai preparar um prato de burek jugoslavo, que o Ljubomir muito aprecia e ensinar os concorrentes a confecioná-lo. Vai ser muito engraçado”, afirmou uma fonte da produção do programa da SIC, revelando que a comunicação entre a mãe do chef e os concorrentes “nem sempre vai ser muito fácil”.

A estreia do formato da SIC, conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic, foi contestada pelos comentários sexistas e misóginos aquando da competição e dirigidos às concorrentes femininas, tendo motivado queixas na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).