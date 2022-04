Mãe de rapaz autista a quem Ronaldo bateu no telemóvel diz que o filho está em choque

Sara Kelly, mãe do adepto autista a quem Cristiano Ronaldo bateu no telemóvel no final do encontro entre o Everton e Manchester United, fala em agressão por parte do craque português.

A mãe revelou que o filho Jake Harding, que sofre de autismo, contou, ao “Liverpool Echo”, ao detalhe tudo o que aconteceu aquando da passagem de Cristiano Ronaldo, junto à saída do relvado.

“Estávamos bem perto do túnel por onde eles passaram e o meu filho estava lá a filmá-los. Ele filmou todos os jogadores do United a passar. Depois, baixou o telefone porque Cristiano Ronaldo puxou a meia para baixo e a sua perna estava a sangrar. Ele baixou o telefone para ver o que era e nem sequer falou”, começou por contar. “Ronaldo passou, com um temperamento terrível e atirou o telefone para fora da mão do meu filho e continuou a andar”, disse.

Sara Kelly admitiu que estava a chorar e que ficou abalada. “Estava a chorar, fiquei abalada, o Jake estava em choque completo – ele é autista e tem dispraxia também, realmente não digeriu o que estava a acontecer até que voltou para casa”, contou.

“Ele está realmente chateado com o que sucedeu e não quer voltar a um jogo. Este foi o primeiro jogo de futebol que ele foi e aconteceu isto. Tivemos um dia absolutamente brilhante até aos segundos finais, quando eles saíram do campo. Arruinou completamente o dia e deixou-nos um amargo de boca”, acrescentou, referindo que o filho é um grande fã de Cristiano Ronaldo.

“Ele é um menino autista e foi agredido por um jogador de futebol, é assim que eu vejo como mãe”, rematou.

O capitão da Seleção Nacional já pediu desculpa publicamente ao jovem adepto. “Nunca é fácil lidar com emoções em momentos tão difíceis como os que estamos a passar. Ainda assim, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo para os mais jovens que amam o jogo bonito. Quero pedir desculpa pela minha reação e, se possível, gostaria de convidar o adepto para ver um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo”, escreveu.