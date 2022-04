Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes apresentam “Uma Canção Para Ti”

Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes foram anunciados como a dupla que vai apresentar a próxima temporada do programa “Uma Canção para Ti”, emitido pela TVI.

Durante o formato televisivo das manhãs da estação privada “Dois às 10”, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz revelaram, esta quinta-feira, 28 de abril, o nome dos dois apresentadores.

Trata-se do regresso de um concurso musical para os mais novos, que se estreou na TVI em 2008, com Miguel Guerreiro a vencer a primeira edição. Esta é a quinta temporada, depois de 11 anos de ausência da antena do quarto canal.

As edições anteriores foram conduzidas por Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e Júlia Pinheiro. Do elenco de jurados fizeram parte Alexandra Lencastre, Luís Jardim, Pedro Granger e Sofia Ribeiro.