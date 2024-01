Manuel Marques e Beatriz Barosa namoram em Nova Iorque

Manuel Marques e a namorada, Beatriz Barosa, partiram para Nova Iorque, nos Estados Unidos, no final do ano passado e por lá ficaram.

Sempre juntos, os dois atores aproveitaram o melhor que a “cidade que nunca dorme” tem para oferecer, como Times Square ou a ponte de Brooklyn, mas também elegeram outros lugares menos visitados.

“Nova Iorque. Longe da insuportável confusão, da massificação turística e do consumismo desenfreado da Times Square ou da Quinta Avenida, encontram-se lugares como este”, descreveu o ator no perfil de Instagram.

“Idealizado por Barry Diller, Signe Nielsen e projectado por Thomas Heatherwick, fundador do Heatherwick Studio. Little Island é um incrível jardim/ilha artificial suspenso no rio Hudson na renovada zona de Meatpacking district”, rematou.