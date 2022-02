Marco Costa tem nova namorada: “Foi sem querer que te quis”

Marco Costa tem nova namorada. O pasteleiro partilhou a felicidade com os seguidores no perfil de Instagram e publicou a primeira imagem.

Dias felizes. Marco Costa, conhecido pasteleiro e ex-participante do “reality show” da TVI “Casa dos Segredos”, apresentou a nova namorada nas redes sociais, com uma imagem do casal de mãos dadas.

“Foi sem querer que te quis! Quando a brincadeira vira para algo sério, é porque tinha de ser e só podemos agradecer! Feliz e no caminho é como eu me sinto contigo!”, escreveu Marco Costa no perfil de Instagram.

Apesar de não revelar mais pormenores sobre a identidade da namorada, a revista “Maria” noticia que se trata de Carolina Pinto, que é de Carnaxide e trabalha num ginásio.

Recorde-se que Marco Costa se divorciou de Vanessa Martins em agosto de 2020.