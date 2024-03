Mariana Patrocínio celebra três anos de namoro com Nuno Santana

Mariana Patrocínio e Nuno Santana estão de parabéns. O casal completa três anos e a data foi assinalada nas redes sociais.

Para festejarem os três anos de relacionamento, Mariana Patrocínio e Nuno Santana decidiram fazer uma viagem de neve.

Nas redes sociais, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio partilhou uma imagem com o companheiro e escreveu: “A celebrar três anos incríveis com muitos quilómetros de ski debaixo de condições adversas. Obrigada, Nuno, por me fazeres sentir especial todos os dias”.

Recorde-se que, antes de Nuno Santana, Mariana Patrocínio teve uma outra relação, de onde nasceram três filhos: Mateus, de 11 anos, Pureza, que completa este sábado, 30 de março, dez anos, e Mariana, de quatro anos.