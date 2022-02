Já é uma tradição desta época: Frederico Amaral e Marta Andrino pegaram nos dois filhos e rumaram à terra natal do ator.

Ricas férias. Como é habitual no Natal, os atores Marta Andrino e Frederico Amaral levaram os filhos menores, Manuel e António, a recordar as raízes do pai, nos Açores.

“ Família Açoriana a bordo” brincou a filha da também atriz Carla Andrino no perfil de Instagram.

Os atores e os filhos costumam percorrer as ilhas dos Açores e, nestas férias, começaram por São Miguel.