Matilde Reymão: “As crianças agarram-se às minhas pernas”

Matilde Reymão, que dá vida à personagem “Cacau”, conta que já não responde pelo nome próprio na rua e que são as crianças que mais a acarinham.

Matilde Reymão é a protagonista do momento. Com a telenovela “Cacau” a liderar nas audiências, a atriz conta que o reconhecimento dos fãs, na rua, aumentou, sobretudo entre os mais jovens.

“Já aceitei que não sou mais a Matilde Reymão para as pessoas. Sou a ‘Cacau’, ponto final. As crianças agarram-se às minhas pernas na rua!”, conta a atriz, que faz par romântico com José Condessa, o “Tiago”.

“Já sabíamos que estávamos a fazer algo muito bom, com muita qualidade, mas agora sentir o feedback das pessoas com a novela no ar, e ainda por cima a ganhar nas audiências, é muito positivo”, acrescenta.

Para a história da telenovela fica o momento íntimo vivido com o par romântico. “Desde que o ambiente seja seguro e haja respeito com as pessoas que estão à volta e sejam impostos limites, as coisas fluem. O Zé é uma pessoa supersensível, é ótimo ator e nem sequer houve receio na cena. Fazer uma cena romântica ou a surfar diz-me exatamente a mesma coisa”, garante.

Afastada de “Tiago” neste momento na telenovela, “Cacau” pode cair nos braços de “Marco”, outro apaixonado, vivido pelo ator Diogo Amaral. “Na fotografia do cartaz da novela estou com o José Condessa, mas há pessoas que torcem pela ‘Cacau’ com o Diogo Amaral. A personagem dele é muito querida. É um amor diferente. São os dois atores fantásticos. As minhas amigas dividem-se entre os dois!”, revela.

O público tem comentado o sotaque brasileiro na personagem, algo que a protagonista explica. “A ‘Cacau’ fala português do Brasil e acabei por ter aulas que me ajudaram no sotaque. Depois, entre atores e realizadores viu-se o que mais resultava. A minha base é português. Mas, sem querer, já me sai umas coisas em brasileiro, mesmo a falar com os meus amigos”, conclui Matilde Reymão.