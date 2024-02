Mel Jordão e Diogo Piçarra fazem atuação especial no “Dança com as Estrelas”

Mel Jordão e Diogo Piçarra juntam-se a Liliana Filipa no leque de convidados especiais. O casal vai atuar na próxima gala do “Dança com as Estrelas”.

As surpresas do “Dança com as Estrelas” não param de chegar: depois de Liliana Filipa ter sido anunciada como convidada especial da gala do próximo sábado, 2 de março, juntam-se agora ao leque Mel Jordão e Diogo Piçarra.

Nas redes sociais, Mel Jordão já tinha levantado o “véu” acerca da sua participação. A influenciadora partilhou algumas imagens dos ensaios e escreveu na legenda: “A tenista e a Lady Bug estão prontas, ou não…”.

Entretanto, a TVI revelou que a atuação não será apenas de Mel Jordão, mas também de Diogo Piçarra: “Este sábado o ‘Dança com as Estrelas’ promete. Vamos ter atuação especial de Mel Jordão e Diogo Piçarra! Pedro Benevides também promete surpreender”, lê-se nas redes sociais da estação de Queluz de Baixo.