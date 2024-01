Mia Rose ficou noiva: “Até me doem as bochechas de tanto sorrir”

Nas redes sociais, Mia Rose mostrou a felicidade que está a sentir e a viver após ter anunciado o seu noivado.

Foi esta segunda-feira, 22 de janeiro, que Mia Rose deu uma boa-nova nas redes sociais. A cantora anunciou que vai casar-se, partilhando uma imagem na qual aparece ao lado de namorado e já com o anel no dedo.

Um dia depois da novidade, a também influenciadora veio a público agradecer todo o carinho que tem recebido.

“Muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho e o amor que sentimos do vosso lado! Até me doem as bochechas de tanto sorrir”, começou por escrever.

“Estou mesmo feliz. Obrigada, mais uma vez, a todas as pessoas que tiraram um segundo das vossas vidas para me fazerem sentir a mulher mais feliz do mundo!”, concluiu.

Recorde-se que Mia Rose tem um filho do casamento já terminado com o músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho.