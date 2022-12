Mickael Carreira dá os parabéns ao pai, Tony: “Continuas a ser o meu maior exemplo”

Mickael Carreira fez questão de celebrar, esta sexta-feira, 30 de dezembro, publicamente, o aniversário do pai, Tony Carreira, com uma breve mensagem repleta de carinho.

O cantor aproveitou a ocasião para publicar, no perfil de Instagram, um testemunho de homenagem ao aniversariante, com várias fotografias do filho mais velho da família Carreira e do progenitor.

“Sempre foste e continuas a ser o meu maior exemplo, principalmente enquanto pai. Parabéns! Amo-te”, escreveu.

Rapidamente, na secção de comentários, a companheira de Mickael Carreira, Laura Figueiredo, reagiu à publicação com vários emojis de coração.