Miguel Azevedo lembra a doença do pai e as dificuldades financeiras

Miguel Azevedo lembrou o momento em que o pai foi diagnosticado com esclerose múltipla. O ator falou também sobre as dificuldades financeiras que passou durante a pandemia.

O concorrente da nova edição do “Big Brother Famosos”, da TVI abriu o livro, este domingo, 6 de março, sobre a sua vida, recordando a fase em que o seu progenitor lutou contra a doença.

“Esta esclerose múltipla, e esta doença associada, levou a uma decadência ano após ano”, afirmou, referindo, de seguida, que “estava na escola” quando soube da morte do seu pai.

“Estava na escola quando chegou o fim. Despedi-me com um abraço que nunca mais me esqueci, foi importante aquele abraço para fechar aquele ciclo”, acrescentou Miguel Azevedo na “Curva da Vida” do “Big Brother Famosos”.

O cantor adiantou que, “no último ano e meio”, teve de vender a casa e viver no armazém e no escritório, devido à pandemia da Covid-19. “Foi um ano muito difícil”, admitiu o artista.

“Meti a minha casa à venda e vivi neste ano e meio dentro do escritório e do armazém. Chorei muitas vezes sozinho. O que mais me afetou e mais deitou abaixo foi, sem dúvida, o facto de me calarem a boca”, prosseguiu.

“Em 2020, as coisas estão a fluir, mas mais uma vez a vida fez-me uma rasteira. O que mais me custou a mim, foi passar a minha família por isso e sentir-me impotente”, concluiu.