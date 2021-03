Miguel Vieira sobre o cancro: “A quimioterapia que fiz foi violentíssima”

Depois de ter ultrapassado dois cancros, Miguel Vieira falou sobre o diagnóstico da doença, do tratamento e da recuperação.

O designer de moda recordou, no programa Conta-me”, da TVI, este sábado, que enfrentou um cancro benigno numa das pernas, quando tinha 16 anos, e, já na idade adulta, enfrentou uma outra batalha, desta vez ainda mais desafiante.

Miguel Vieira contou que tudo começou quando sentiu uma “dor fortíssima na zona do estômago”, o que o levou a fazer uma série de exames. “O período de vida não eram meses, mas, sim, semanas. Era muito complicado e era preciso explicar à minha família”, revelou.

Posteriormente, o designer foi submetido a uma operação num hospital privado, seguindo-se a quimioterapia. “A quimioterapia que fiz foi violentíssima. Entrava no domingo e só no domingo seguinte é que me tiravam o cateter. Fazia 16 horas de quimioterapia por dia”, recordou.

“Achei sempre que ia conseguir [vencer o cancro]. Mas, na escuridão da noite, pensa-se em qualquer coisa. Tinha medo de deixar a minha família”, acrescentou.

Depois da recuperação, Miguel Vieira afirmou que começou a “gostar muito mais e a dar valor às pessoas”.