Morreu Guilherme de Pádua, ex-ator que assassinou Daniella Pérez

O ex-ator Guilherme de Pádua, que assassinou a atriz Daniella Pérez, foi encontrado morto neste fim de semana.

Segundo a imprensa brasileira, o antigo intérprete morreu neste domingo, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardíaca.

Antigo ator e, nos últimos anos, ligado à Igreja, Guilherme de Pádua era um dos homens mais odiados do Brasil depois de, em 1992, ter assassinado a atriz Daniella Pérez, com quem contracenava na novela da Globo “De Corpo e Alma”.

No dia 28 de dezembro desse ano, o antigo intérprete atacou à facada a colega, filha da conhecida autora de novelas Glória Perez, com a cumplicidade da mulher da altura, Paula Thomaz. Os dois foram condenados por homicídio e, entre as motivações do crime, terão estado ciúmes.

Condenados a 19 e 18 anos de prisão, respetivamente, Guilherme e Paula acabariam por ser libertados mais cedo e o antigo artista de novelas tornou-se membro da Igreja Batista da Lagoinha.

Foi precisamente esta congregação que confirmou a morte de Guilherme de Pádua, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardíaca. “Não era visto a pregar para multidões, mas atuava diariamente nas mais diversas obras com aqueles que a sociedade, muitas vezes, prefere chutar para canto. Guilherme testemunhou a possível transformação que há em Jesus. Teve o recomeço reservado para todos aqueles que nele creem”, pode ler-se numa nota.

Em julho deste ano a HBO Max Brasil lançou “Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Pérez”, uma série documental sobre o crime que chocou o Brasil.