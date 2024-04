Morreu O.J. Simpson aos 76 anos, vítima de cancro

O.J. Simpson morreu em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, vítima de cancro. O antigo jogador de futebol americano tinha 76 anos.

A notícia da morte de O.J. Simpson foi confirmada pela família. “No dia 10 de abril [ontem], o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancro”.

“Ele estava rodeado pelos seus filhos e netos”, lê-se numa nota publicada nas redes sociais do ex-atleta. Neste período de transição, “a sua família pede respeito pelo seu desejo de privacidade”.

O.J. Simpson foi um jogador de futebol americano que, em 1994, foi acusado do assassinato da ex-mulher, Nicole Brown, e do amigo Ron Goldman. Representado por Robert Kardashian, O.J. acabou por ser absolvido do crime, que teve grande cobertura mediática a nível mundial.

Em 2007, o ex-jogador voltou a ter problemas com a justiça, por ter participado num assalto à mão armada num casino em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. O.J. Simpson foi condenado a 33 anos de prisão, mas acabou por deixar o estabelecimento, sob liberdade condicional, em 2017.