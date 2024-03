Na Semana de Moda de Paris, Georgina desfila com vestido de CR7

Decorre na capital francesa a Semana de Moda, mas o grande destaque vai para o desfile de Georgina Rodríguez para a Vêtements de Guram Gvasalia.

Entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março, acontece, em Paris, França, um dos mais importantes eventos de moda e Georgina Rodríguez não ficou de fora da festa.

A companheira de Cristiano Ronaldo desfilou esta sexta-feira, 1 de março, pela marca Vêtements de Guram Gvasalia, mas o destaque foi para o modelo escolhido. Gio, como é carinhosamente apelidada, posou com um vestido desportivo em tom encarnada, com o nome de Ronaldo e o número do craque (7).

Na 80º edição do Festival de Cinema de Veneza, a empresária brilhou na passadeira vermelha com uma criação da mesma marca. Na altura, o vestido vermelho, conjugado com umas luvas brancas, foi associado a uma cena do filme “Pretty Woman”, protagonizado por Julia Roberts.