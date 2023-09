Vermelho da cabeça aos pés e luvas brancas: Georgina Rodríguez já desfilou no Festival de Veneza

A escolha de Georgina Rodríguez para o Festival de Cinema de Veneza não passou despercebida. O “look” assentou num vestido vermelho e luvas brancas.

Georgina Rodríguez já desfilou na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza. A companheira de Cristiano Ronaldo elegeu um vestido sensual na cor vermelho vivo, que captou a atenção dos presentes.

O modelo da marca Vetements, que foi criado em parceria com o “designer” libanês Elie Saab, foi conjugado com umas luvas brancas, ao estilo hollywoodesco, e umas botas pretas de plataforma. O “look” está a ser associado a uma cena do filme “Pretty Woman”, protagonizado por Julia Roberts.

O que não deixou ninguém indiferente foi o enorme colar de diamantes e rubis que Gio, como é carinhosamente apelidada, levou ao pescoço. Por cima das luvas, colocou, também, uma pulseira em tons prata.

A argentina chegou a solo italiano na terça-feira, 5 de setembro, e publicou algumas imagens da chegada nas redes sociais. “O meu quinto ano em Veneza, com amor no coração”, escreveu na legenda.