Noite de grandes emoções: conheça os finalistas do “Dança com as Estrelas”

O “Dança com as Estrelas” está prestes a chegar ao fim e, na gala deste sábado, 2 de março, ficaram-se a conhecer os finalistas.

O programa que faz os portugueses tirarem o pé do chão: “Dança com as Estrelas” chega ao fim no próximo fim de semana, mas, para a penúltima gala, a TVI reservou atuações surpreendentes, como é o caso de Liliana Filipa ou Mel Jordão.

Foi também este sábado, 2 de março, que se ficaram a conhecer os finalistas. Nelson Évora e Luisinha Oliveira foram os primeiros salvos pelo público, enquanto que Ana Guiomar e Miguel Cristovinho tiveram que dançar no “frente a frente”.

Os portugueses acabaram por escolher Miguel Cristovinho, que, com 51 por cento dos votos, juntou-se aos dois pares já salvos.