Noticiários e investigação na plataforma de “streaming” da SIC

A plataforma de “streaming” da SIC, a OPTO, arranca na próxima semana e a Informação vai ter um espaço privilegiado.

Depois das séries exclusivas como “A Generala” ou “O Clube”, os programas de Ricardo Araújo Pereira, Ljubomir Stanisic, Bruno Nogueira ou César Mourão, a OPTO, plataforma de “streaming” da SIC que arranca no próximo dia 24, vai ter a Informação em destaque.

Todos os dias existirão três jornais exclusivos para os subscritores da versão “premium”, com a duração de dez, 15 e 20 minutos. Cada utilizador poderá optar diariamente pela duração do jornal que quer para ficar a par de todas as novidades do País e do Mundo.

Também na versão “premium”, Clara de Sousa irá apresentar um novo programa que estará apenas na OPTO: “o 5+”. Os “tops” da informação em Portugal: das maiores catástrofes às burlas mais famosas; dos atletas mais premiados às obras públicas mais caras.

“Mercado Negro” é a nova investigação de Sofia Pinto Coelho, com quatro episódios. No submundo das prisões portuguesas, com dinheiro consegue-se comprar clandestinamente muita coisa. Nesta série, iremos ver como funciona o circuito da entrada de droga e telemóveis nas cadeias e os esquemas para sair em liberdade mais cedo.

“Mundo à Vista” é a série sobre o nosso planeta. Das cidades Maias ao gelo da Islândia. Das caravanas de camelos aos caçadores com águias. Beleza, aventura e risco em “Mundo à Vista”

A OPTO contará, também, com todas as “Reportagens Especiais” da SIC dos últimos quatro anos, bem como dezenas de “Grandes Reportagens”.

“E se fosse Consigo?”, “A Ruína”, “A Rede”, “Famílias Vintage”, “Luanda Leaks”, “Pandemia”, entre muitas outras séries documentais noticiosas estarão em destaque na plataforma.