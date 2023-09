Nova novela da SIC, “Papel Principal”, já tem data de estreia

“Papel Principal”, a nova aposta do terceiro canal, já tem uma data de estreia e é ainda este mês. Chega à televisão no dia 25 de setembro.

A próxima novela da SIC está quase a estrear. Ainda este mês, “Papel Principal” vai chegar aos ecrãs. A página oficial do Instagram do terceiro canal avançou com a data: segunda-feira, dia 25 de setembro.

“Os grandes nomes da ficção nacional no papel principal das suas vidas. Um elenco repleto de talento num projeto diferenciado na televisão em Portugal. Estreia segunda, dia 25 na SIC, ‘Papel Principal’: A Fama tem um preço”, lê-se na publicação.

O projeto junta diversos nomes da representação nacional. A novela marca o regresso de Ângelo Rodrigues aos ecrãs. Ao ator, juntam-se Carolina Carvalho, Carolina Loureiro, Isabela Valadeiro, Diogo Martins, Carlos Areia, Noémia Costa, entre outros.

Daniel Oliveira, diretor da SIC, afirmou que “Papel Principal” vai desdobrar-se entre a televisão generalista, os palcos nacionais e o “streaming”.