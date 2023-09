Nova novela da SIC vai ser projeto multiplataforma e percorrer os palcos do país

“Papel Principal”, a nova novela da SIC, vai desdobrar-se entre a televisão generalista, os palcos nacionais e o “streaming”, anunciou na tarde desta terça-feira o diretor de Programas Daniel Oliveira.

Um projeto “disruptivo”. E desta forma que Daniel Oliveira caracteriza a nova novela da SIC, protagonizado por Carolina Carvalho e Margarida Vila-Nova. Além de ser exibida “em breve” na televisão generalista, Daniel Oliveira revelou que, por ser uma ficção inspirado no Teatro, “Papel Principal” vai “percorrer os palcos do país”, dar origem a uma “sitcom” (“A Casa da Aurora”) e ainda uma série no streaming da OPTO.

Quanto às restantes novidades da temporada apresentadas na tarde desta terça feira, em Lisboa, destaque para as estreias de “Hells Kitchen Famosos”, “Casados no Paraíso e “isto é gozar com quem trabalha” (estes dois últimos programas começaram no último domingo), enquanto o “Terra Nossa”, de Cesar Mourao, viaja até ao Rio de Janeiro, Sidney e San Diego.