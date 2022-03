“Nunca Desistir” angaria mais de 630 mil euros e 150 toneladas de alimentos

A campanha “Nunca Desistir”, que mobilizou os portugueses numa onda de solidariedade, recolheu 639.241,13€ para alimentar as famílias que precisam de apoio, neste contexto de emergência nacional.

A Missão Continente acrescentou a esta doação 150 toneladas de alimentos que já estão a ser distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e pela Rede de Emergência Alimentar.

Na semana passada foram entregues as primeiras toneladas de alimentos às delegações de Lisboa e do Porto da CVP. Nos próximos dias serão entregues as 75 toneladas destinadas à Rede de Emergência Alimentar.

Promovida pela Missão Continente e pela LAPS Foundation, a campanha juntou várias figuras públicas num movimento que dava protagonismo à máscara de proteção, um símbolo do momento que o país atravessa e que se tem tornado familiar para os portugueses nas últimas semanas.

A campanha, que contou com a TVI como mediapartner, a NOS como parceiro tecnológico, o Banco Santander como parceiro financeiro e o apoio institucional da Federação Portuguesa de Futebol, foi auditada por uma entidade externa independente, a consultora PWC, como garantia de transparência do processo e respetiva fidedignidade.

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus em Portugal que a Missão Continente continua a manifestar o seu apoio, através de diversas instituições, às populações mais fragilizadas bem como aos Profissionais de Saúde e Agentes de Proteção Civil.