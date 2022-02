Nuno Santos assume direcção de Informação da TVI

No âmbito da reestruturação da TVI, o Conselho de Administração nomeou o jornalista Nuno Santos para liderar a direção de Informação, acumulando essa tarefa com a direção da CNN Portugal.

A nova estrutura de direção será anunciada em breve e o nome do diretor agora indigitado será comunicado à ERC dentro dos prazos legais, tal como informou a estação privada em comunicado.

O Conselho de Administração da Media Capital fez questão de agradecer à direção cessante a dedicação ao longo dos últimos 18 meses, com “uma particular palavra de agradecimento dirigida a Anselmo Crespo, com quem o grupo continua a contar”.

“O jornalismo da TVI é uma parte essencial da matriz do Canal e do Grupo Media Capital e queremos que assim continue a ser”, pode ler-se ainda na nota divulgada às redações.