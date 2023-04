“O meu pai preparou-me para a morte dele”: João Manzarra confessa-se a Daniel Oliveira

A SIC exibiu na tarde deste sábado a entrevista de João Manzarra no “Alta Definição” e o apresentador abordou a morte do pai.

Daniel Oliveira entrevistou João Manzarra para mais um “Alta Definição” e o apresentador do programa “Vale Tudo”, da SIC, abandonou, por minutos, a discrição com a vida pessoal que o caracteriza e lembrou a morte do pai.

“Foi um ano que vivi com o meu pai, a cuidar dele, com atenção constante, e em que as tristezas eram muito fortes e as alegrias também. Durante este período a minha vida tinha um sentido e uma missão de entrega e de cuidar. Foi o ano mais belo da minha vida”, começou por referir João Manzarra.

“Houve sofrimento, dor, mas foco muito grande naquilo que podia ajudar a melhorar o tempo para o meu pai, nas surpresas, por exemplo. Embora tivesse a maior parte do tempo sozinho, as palavras, o carinho e os abraços dos amigos foram fundamentais”, acrescentou o apresentador.

“Havia sempre alguma esperança, mas os resultados nunca eram muito bons, mesmo as reações físicas dele eram muito frustrantes. Tentávamos compensar com momentos o mais alegres possível, leves. A estrutura que tive para encarar esse momento veio também com a estrutura que o meu pai me deu ao longo da vida: o meu pai preparou-me para a morte dele, de certa maneira”.

“Quando era pequenino, sempre que acordava a chorar, era com a morte do meu pai. Quando aconteceu, foi duro, mas foi a melhor gestão emocional possível que poderíamos ter tido”, lembrou Manzarra.

O apresentador contou, finalmente, alguns “momentos incríveis”: “Tive o privilégio de ter estabilidade financeira para lhe arranjar um carro elétrico. E ele gostava muito de marisco e não houve uma quimioterapia que ele fizesse que não fosse a comer uma lagosta!”, disse ainda João Manzarra.