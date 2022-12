Os casamentos e namoros que ficaram pelo caminho em 2022

Várias caras conhecidas terminaram os casamentos e namoros durante este ano. A cinco dias de 2023 eis alguns dos casos mais conhecidos.

Matias Damásio anunciou, em novembro, a separação de Márcia Carolina ao fim de 20 anos. O cantor angolano confessou, em conversa com Manuel Luís Goucha na TVI, ser o culpado do fim da relação.

“Acabou há pouco tempo. Há poucos meses. […] O desgaste, os concertos… Tudo isso, infelizmente, acabou por influenciar nesse processo. Eu sou quem tem mais culpa nesse processo”, referiu, no programa “Goucha”.

O artista e a ex-companheira têm três filhos, Eli, Matias e Gabriel.

Gisele Bündchen e Tom Brady colocaram um ponto final no relacionamento depois de 13 anos de matrimónio. Após várias noticias da Imprensa, o ex-casal confirmou, em outubro, o divórcio.

“Com muita gratidão pelo nosso tempo juntos, finalizamos amigavelmente o nosso divórcio”, referiu a modelo brasileira no perfil de Instagram, enquanto pediu “privacidade neste período sensível”.

A manequim e o jogador de futebol americano são pais de Benjamim, de 12 anos e Viviane, de nove. Na nota divulgada nas redes sociais, Gisele Bündchen garantiu que os filhos vão ser tratados com “amor e atenção”.

Em setembro, Gisela Serrano revelou que estava divorciada. “Divorciei-me no mesmo dia em que casei”, disse a Manuel Luís Goucha. Durante este mês também Isaac Alfaiate e Inês Abrantes anunciaram o fim do namoro de sete anos.

De acordo com os meios de comunicação, ainda em setembro, Fanny Rodrigues confirmou o término do namoro com João Almeida, pai do seu filho Diego, com uma mensagem nas redes sociais.

Já Shakira e Gerard Piqué separaram-se, em junho, ao fim de 12 anos de casamento. O ex-casal acabou com a relação após a cantora ter “apanhado” o futebolista espanhol com outra mulher, segundo a Imprensa espanhola.

“Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade máxima, pedimos respeito pela nossa privacidade. Obrigado pela vossa compreensão”, diz uma nota emitida pela agência da artista colombiana.

Os dois são pais de Milan e Sasha.

Destaque também para Raquel Prates e João Murillo que colocaram um ponto final no casamento de 16 anos. A empresária e o pintor chegaram a mútuo acordo para avançar com o divórcio.