Pai de vítima do caso O.J. Simpson reage à morte do ex-atleta

Fred Goldman, pai de Ron Goldman, reagiu à morte de O.J. Simpson, estrela do futebol americano que foi absolvido da morte do filho.

“Este é apenas um lembrete para nós de quanto tempo passou desde que o Ron morreu, há quanto tempo sentimos a falta dele e nada mais do que isso”, referiu, em declarações à “People”, Fred Goldman.

O pai de Ron Goldman, jovem assassinado em 1994, falou também sobre Nicole Brown. “Não há nada hoje que seja mais importante do que a perda do meu filho e a perda da Nicole. Nada é mais importante do que isso”.

A 12 de junho de 1994, Ron Goldman e Nicole Brown foram brutalmente assassinados em casa. O.J. Simpson, ex-marido de Nicole, foi imediatamente ligado à cena do crime.

Representado por Robert Kardahsian, O.J. acabou por ser absolvido, embora muitos acreditem que o ex-atleta foi o autor do crime. A estrela de NFL faleceu aos 76 anos esta quarta-feira, 10 de abril, vítima de cancro.