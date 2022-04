Pânico no programa de Cristina Ferreira: vaca descontrolada quase atinge criança [Fotos]

A “Noite de Cristina” deste sábado ficou marcada por um momento que podia ter acabado mal: uma vaca descontrolou-se no presépio improvisado e quase atingiu uma criança, que teve de ser levada rapidamente.

Estava a decorrer o “baby shower” do menino Jesus, este sábado, depois de jantar, no programa “Noite de Cristina”, quando chegou uma vaca para compor o presépio, onde já estavam Maria Cerqueira Gomes e Inês Aires Pereira e outras caras conhecidas da TVI.

O animal acabou por se descontrolar durante alguns segundos e quase atingiu uma criança que estava em estúdio: valeu o instinto da menina a desviar-se e a rápida atuação de um elemento da produção a agarrá-la rapidamente.

Na imagem é visível a criança aflita, com as mãos no ar, quando a vaca se descontrola e as duas apresentadoras da TVI a fugirem para trás do presépio montado em estúdio.

A rapariga acabou, entretanto, por ser levada rapidamente, com Cristina Ferreira, nervosa, a admitir que a presença do animal não tinha sido boa ideia. “Não se importam de levar a vaca? A vaca é melhor sair”, alertou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, que tinha prometido “um programa fora da caixa”.

Também os telespetadores não ficaram indiferentes ao “susto” vivido em estúdio. “A ‘Noite de Cristina’ ia acabando em tragédia. Para quê levar uma vaca verdadeira para o estúdio? Até a criança ia sendo abalroada!” notou um seguidor do programa num texto escrito no Twitter.

Para Cristina Ferreira, a TVI teve motivos para sorrir depois da noite deste sábado. “Eu tinha avisado que era fora da caixa, mas foi mais do que isso. Foi um exercício de união extraordinário”, começou por referir.

“Não havia uma linha escrita, ninguém sabia o que o outro ia dizer, eu fiquei sem auricular, não ouvi uma indicação da ‘regie’ e, no fim, tudo certo. Fizemos este programa sem medos e correndo riscos”.

“A sensação no final era tão intensa que nem nós próprios sabíamos o que ali tinha acontecido. Agradeço aqui a todos os que ajudaram a que este programa acontecesse. Ser fora da tal caixa não é para todos. Mas eu cresci com a ideia que esta era mágica. E tudo pode acontecer”, concluiu Cristina Ferreira.