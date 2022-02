“Big Brother 2020”: Pedro Crispim apelida Pedro Alves de “conflituoso”

Pedro Crispim teceu, esta quinta-feira à noite, algumas críticas ao comportamento de Pedro Alves dentro da casa do “Big Brother 2020” (TVI).

O comentador do “Extra do Big Brother” afirmou que o concorrente do Norte não acrescenta qualquer qualidade à casa mais vigiada do pais e que é uma pessoa “muito intriguista”.

“Ele não acrescenta nada à dinâmica da casa, nunca acrescentou. Aquilo, além do namoro, não deu mais nenhuma folhagem à casa”, começou por dizer.

O estilista foi mais longe: “Efetivamente, acho que é uma pessoa muito intriguista. Uma pessoa… um concorrente, porque eu como pessoa não o conheço e não o quero conhecer”.

“Acho que é um concorrente muito intriguista, muito conflituoso, a procurar sempre o lado negativo de tudo”, rematou.

Recentemente, o consultor criticou os ex-concorrentes do “reality show” do quarto canal por falarem mal dos comentadores do programa e dos atuais participantes para continuarem a ter atenção mediática.

