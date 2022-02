“Big Brother 2020”: Pedro Crispim arrasa Sónia

Pedro Crispim arrasou a concorrente Sónia que deixou este domingo o “reality show” “Big Brother”, da TVI. “Só participava no jogo para pegar fogo”, afirmou o estilista.

O comentador do programa “Fora D’Horas”, que analisa tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país, acredita que a concorrente foi bem expulsa porque o seu jogo já não interessava nada.

“Não me interessava ver este género de nível, educação ou a falta dela, este género incisivo e constante de uma pessoa conflituosa, que só participava no jogo para pegar fogo e que se esqueceu completamente da Sónia divertida, companheira, que mostrava um perdão”, disse Pedro Crispim no “Fora D’Horas”.

O consultor de moda garantiu que conhece pessoas que trabalham como vendedores ambulantes e que não se comportam da mesma maneira que Sónia.

“Muitas das vezes as pessoas desculpam, a pessoa tem este trabalho, mora aqui, como desculpa para não ser educada. […] Conheço muita gente com o trabalho da Sónia e que efetivamente são pessoas civilizadas, conscientes, empáticas e que respeitam o espaço do outro”, adiantou.

