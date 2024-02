Pedro Nuno Santos não evita as lágrimas ao falar da família

O candidato do PS às eleições Legislativas do próximo dia 10 de março, Pedro Nuno Santos, não evitou as lágrimas ao falar da família no “Alta Definição”.

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS e candidato do partido às eleições Legislativas do próximo dia 10 de março, não evitou as lágrimas ontem em entrevista a Daniel Oliveira.

“Temos o nosso filho, a melhor coisa da nossa vida, mas houve desejos como todas as famílias têm e em 2022 não o conseguimos (aumentar) e isso deixa marcas”, admitiu o político no “Alta Definição”.

“A minha mãe é uma mulher especial. É uma lutadora que vive quase para os filhos, que trabalha e trabalhava muito para os filhos. Dedicava a vida aos filhos, a mim e à minha irmã. Ela sofre muito connosco, com o que nos acontece. O meu pai também sofre, mas de outra maneira”, resumiu, em seguida, sobre os pais.