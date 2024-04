Pinto da Costa é o próximo convidado do “Alta Definição”

Uma semana antes das eleições do FC Porto, a SIC leva ao “Alta Definição” o atual presidente do clube, Pinto da Costa.

O anúncio foi feito pelo diretor de programas, Daniel Oliveira, nas redes sociais. “Exclusivo: Jorge Nuno Pinto da Costa como nunca se viu. Alta Definição, este sábado [20 de abril] na SIC”, escreveu na legenda.

Emitida a seguir ao “Primeiro Jornal”, a entrevista acontece uma semana antes das eleições presidenciais do FC Porto, para as quais concorrem Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do clube há mais de 40 anos, André Villas-Boas e Nuno Lobo.

Na caixa de comentários, os cibernautas reagiram. “Um dos presidentes mais mediáticos do futebol mundial”, “Uma entrevista muito esperada” e “‘Timing’ errado. Devia ficar para depois das eleições” são alguns dos exemplos.