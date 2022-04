Polícia estava preparada para prender Will Smith mas Chris Rock não apresentou queixa

A polícia estava preparada para prender Will Smith depois de este ter agredido Chris Rock nos Óscares 2022. Porém, os agentes acabaram por não agir porque o humorista não fez queixa.

Will Packer, um dos produtores da cerimónia dos prémios da Academia, explicou, em entrevista à ABC, que estavam no local agentes da polícia prontos para deter o ator de “King Richard”.

Contudo, os agentes não agiram porque Chris Rock “não apresentou queixa” depois da bofetada, que aconteceu após uma piada sobre o cabelo da mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

O produtor recordou ainda, numa conversa no “Good Morning America”, que os agentes consideraram como uma agressão o que tinha acontecido. “Eles disseram que aquilo era agressão”, explicou Will Packer.

Entretanto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nos Estados Unidos, abriu um processo disciplinar contra Will Smith por “violações das Normas de Conduta da Academia”, tal como se pode ler em comunicado.

De acordo com a nota, foi pedido a Will Smith que abandonasse o edifício após a agressão mas o ator recusou-se e continuou a assistir à cerimónia ao lado da mulher, Jada Pinkett Smith.

“Gostaríamos de deixar claro que Smith foi convidado a deixar a cerimónia, mas recusou, e também reconhecemos que poderíamos lidar com essa situação de maneira diferente”, disse a Academia, em comunicado, acrescentando que pediu desculpa a Chris Rock, aos convidados e ao público que assistiu de casa.

Will Smith também já pediu desculpa pelo ato de violência. “Gostava de te pedir desculpas publicamente, Chris. Errei e pisei o risco. Estou envergonhado. As minhas ações não são indicativas do homem que pretendo ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade”, escreveu.