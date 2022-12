“Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó” chega aos cinemas em 2023. O anúncio foi feito, este domingo, 11 de dezembro, pela produtora Coyote Vadio.

Depois da série que foi emitida pela RTP1, que está disponível na RTP Play, o universo de “Pôr do Sol” vai ganhar uma longa-metragem, que se vai estrear nas salas de cinema no próximo ano.

O vídeo promocional do filme “Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó” foi divulgado nas redes sociais. Nas imagens partilhadas é possível ver-se o título da obra cinematográfica.

“Preparem-se: em 2023, há ‘Testículo’ em IMAX. Era isto ou um musical no gelo”, pode ler-se na legenda da publicação, em que é feita uma referência ao cavalo.

A ideia original é de Manuela Pureza, Rui Melo e Henrique Dias. A série “Pôr do Sol” contabiliza duas temporadas, sendo que a primeira está disponível na plataforma de streaming Netflix.