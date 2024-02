Primeira semifinal do Festival da Canção realiza-se esta noite

É já esta noite que a RTP1 transmite a partir dos estúdios de Lisboa a primeira semifinal do Festival da Canção. Conheça os semifinalistas.

No ano em que se celebram os 60 anos do Festival da Canção, a RTP1 transmite esta noite a primeira semifinal, a partir das 21.00 H, com cantores consagrados e jovens promessas.

A segunda semifinal disputa-se no dia 2 de março e a grande final no dia 9 de março.

A RTP convidou 14 autores e os restantes seis foram escolhidos através da Livre Submissão de Canções que esteve aberta ao público entre 7 de agosto e 15 de outubro.

O júri é composto pela cantora Gisela João, o músico Benjamim, a jornalista Lia Pereira, o escritor Miguel Esteves Cardoso, a cantora Lura, o músico Pedro Oliveira e a vencedora do Festival 2023, Mimicat.