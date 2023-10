Professora Dulce Pinto foi expulsa pelos colegas do ‘Big Brother’

Surpresa. A professora recebeu 10 votos dos colegas, o que lhe valeu a primeira expulsão da noite ‘Big Brother’ na gala deste domingo, 1 de outubro.

Conhecida como «Barbie» nas redes sociais e estrela no TikTok, Dulce Pinto foi a primeira de duas expulsões do “reality show” da TVI, “Big Brother”, em gala especial. A professora primária do 1º e 2º ciclos recebeu dez votos dos colegas, o que lhe apontou a saída.

Recorde-se que, durante a gala conduzida por Cristina Ferreira, os concorrentes foram convidados a ‘nomear’ qual dos quatro participantes era “a maior planta da casa”: Ossman Idrisse, Paulo Sousa, Dulce Pinto e Zé Pedro. Os participantes, ao votarem, desconheciam que estavam a votar para expulsar.

Foi entre aplausos e beijos dos colegas de casa que Dulce Pinto, de 26 anos, natural de Penafiel, deixou o “Big Brother” este domingo. Também a própria, à saída, mostrou absoluta surpresa. “Nem sei bem o que dizer. Em três semanas fui a nomeações duas vezes. Fui salva as duas vezes. Não esperava, é o que é, é aceitar“, afirmou. E concluiu: “Fiz o que senti, para mim o que isso basta, é o preço que tenho a pagar, vou pagá-lo!“