Programa de Ricardo Araújo Pereira na Altice Arena esgotado

O programa “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, na SIC, tem a lotação já esgotada no evento da Altice Arena, em Lisboa.

Ricardo Araújo Pereira anunciou neste domingo à noite, na SIC, que o “Isto é Gozar com Quem Trabalha” vai ter uma data especial na Altice Arena, em Lisboa, no próximo dia 28 de maio e, em poucas horas, os bilhetes esgotaram.

“O programa ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, que se realizará ao vivo e em directo, a 28 de maio, na Altice Arena, no âmbito das comemorações do 25.º aniversário da arena, tal com foi ontem anunciado por Ricardo Araújo Pereira em directo, teve uma procura absolutamente extraordinária”, refere a Altice Arena nas redes sociais.