Programa “Vale Tudo” está de volta à SIC com João Manzarra e César Mourão

O programa “Vale Tudo” está de volta à SIC. O formato será conduzido, desta vez em dupla, pelo apresentador João Manzarra e o ator César Mourão.

Depois de ter sido emitido em 2013, 2014 e 2017, o programa regressa ao pequeno ecrã com data de estreia marcada para 8 de janeiro, tal como revelou a SIC com um vídeo promocional nas redes sociais.

“Está de regresso o programa mais divertido, mais improvável e… mais inclinado da televisão portuguesa”, pode ler-se na publicação.

“O ‘Vale Tudo’ volta ao seu ecrã para lhe fazer companhia nas noites de domingo e promete trazer muitas novidades, gargalhadas e trambolhões. ‘Vale Tudo’, estreia domingo, dia 8, na SIC”, completou a SIC.

Lembre-se que João Manzarra apresentou a solo as três temporadas anteriores e, desta vez, conta com a companhia de César Mourão, que já tinha participado no “Vale Tudo” como concorrente.

Além do intérprete, também passaram pelo programa como concorrentes caras conhecidas como Rui Unas, Jorge Corrula, Inês Castel-Branco, Luciana Abreu, Joaquim Horta, Raquel Strada, Filomena Cautela, entre outros.