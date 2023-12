Público só chama Marta Gil pelo nome depois do “Big Brother”

Já deu vida a centenas de personagens, mas só depois de participar no “reality show” Marta Gil viu a cara ser associada ao nome. Próximo projeto da atriz é ao lado de José Fidalgo.

Aos 38 anos, a experiência na representação já é considerável, mas Marta Gil conta que há um antes e um depois do “Big Brother”. “Mudou a ideia das pessoas sobre mim. Sinto isso com o ‘Festa é Festa’. O público não me chama ‘Camila’, mas Marta Gil. Sei que isso vem do ‘Big Brother’”, diz à N-TV.



Uma teoria que é sustentada com a experiência de um colega de elenco, Vítor Norte. “Também participou no ‘BB’ e disse que se antes as pessoas não sabiam o nome dele, a partir do momento em que fez o ‘reality show’ o público chamou-o de Vítor Norte”.



No programa, “as pessoas passam a saber o nome enquanto atores e não como personagens”: “Os papéis são muitos, mas a atriz há só uma, sou eu, a Marta Gil”.



Dois anos depois da experiência de estar fechada na “casa mais vigiada do país”, a atriz refere que “já foi há uma eternidade” e que leva amigos como “o Kasha, a Catarina Siqueira, o Jorge Guerreiro ou o Jardel”. “É uma experiência que vou guardar com carinho, porque acho que foi um grande programa de televisão, dos maiores ‘BB’ dos últimos tempos”, assegura.



Agora, a gravar “Festa é Festa”, Marta Gil disse que não se sente cansada das várias temporadas. “Como vou entrando e saindo do elenco acabo sempre por encontrar coisas novas. E, depois, o meu núcleo é, sobretudo, a Catarina Avelar e a Maria Emília Correia, dois gigantes da representação, então é muito difícil não ter incentivo para gravar”.



A contracena não podia ser melhor. “Todos os dias elas dão-me coisas novas e temos cenas muito engraçadas. É fácil trabalhar com elas, eu acordo e acho logo que vou ter um ótimo dia”.



A poucas semanas do Natal e das férias, Marta Gil conta que gosta de se refugir na Costa Vicentina, uma “segunda casa”, além de viajar para a zona Oeste, Nazaré e Alcobaça, de onde o pai é natural. O Norte também não fica fora do percurso da atriz. “O meu namorado é do Porto, portanto percorro quase todos os cantos de Portugal”.



A nível profissional, segue-se um espetáculo ao vivo, no estúdio Time Out, no Mercado da Ribeira, em Lisboa, ao lado de “José Fidalgo, Catarina Siqueira, Afonso Laginha e Sandra Sousa”. “Vamos estrear dia 10 de janeiro, a peça chama-se ‘Saudade’ e é um espetáculo sobre emigração e sobre Portugal”, conclui Marta Gil.