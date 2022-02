Quis o Destino que ganhasse… Nazaré

Em noite de estreia da novela de prime time da TVI – “Quer o Destino” – “Nazaré” na SIC alcançou o seu 4º melhor resultado de sempre e foi o programa mais visto do dia na televisão Portuguesa.

O episódio de ontem de “Nazaré”, onde na prisão a guarda Fernanda dá um corte na barriga de Nazaré, liderou em termos absolutos com 27,2% de share e 15,9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 505 mil telespetadores que acompanharam o episódio do princípio ao fim.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – a novela também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,7% e 24,0% de share respetivamente.

Em termos de perfil o episódio de ontem de Nazaré liderou em todos os targets (no universo dos canais generalistas), recolhendo assim a preferência de todos os portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes C, D e E, com mais de 55 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul.

O episódio de estreia de ontem da TVI – Quer o Destino – terminou com 19,1% de share e 11,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 45 mil e 900 telespetadores.

No horário a SIC transmitiu o final do Jornal da Noite, a novela Nazaré e o início da novela Terra Brava e liderou em termos absolutos com 27,0% de share.

