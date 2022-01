Rapper DMX em “estado vegetativo” após overdose e ataque cardíaco

Earl Simmons, conhecido como DMX, está internado em “estado vegetativo” após ter sofrido um ataque cardíaco na sequência de uma overdose.

O rapper norte-americano, de 50 anos, foi hospitalizado em Nova Iorque na passada sexta-feira, 1 de abril, com “sérios problemas de saúde” e encontra-se ligado a suporte de vida artificial, segundo a revista People.

“Pedimos que mantenham o Earl/DMX e a nós nos vossos pensamentos, desejos e orações, assim como pedimos para respeitarem a nossa privacidade, enquanto enfrentamos estes desafios”, revelou a família do músico, citada pela mesma publicação.

A agente do rapper DMX explicou ainda que os pulmões do músico estão a falhar e que não há registo de qualquer atividade cerebral no artista, considerando-se que Earl Simmons está em “estado vegetativo”.