Raquel Tavares elogia Joaquin Phoenix após vencer Óscar de Melhor Ator

Ele foi muito mais do que um brilhante actor. Ele viveu o lugar sombrio daqueles que são obrigados a viver escondidos, porque a sociedade é preconceituosa, porque não há o esclarecimento necessário e porque “altruísmo” deixou de fazer parte dos valores básicos do ser-humano. O “Joker” vive ao nosso lado. TODOS temos um “Joker” na nossa vida. Cabe-nos estar atentos e tentar entendê-los, incluí-los e muitas vezes, salvá-los. “A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse". Enquanto assim for, continuaremos hipocritamente a achar que não temos responsabilidade por essas pessoas que, em silêncio e na mais perigosa solidão, vão desistindo de viver. Todo o meu respeito e admiração por este homem que com a sua arte inquestionável, abriu um pouco a porta daquela que para mim é a doença do século XXI e que (espantem-se) mata milhares de pessoas, todos os dias. God bless you #joaquimphoenix