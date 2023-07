Rita Pereira: “Os novos ‘Morangos’ estão a ser muito nostálgicos”

Rita Pereira grava até ao final de agosto a nova temporada da série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar”. Até lá, tenta engravidar outra vez.

Rita Pereira está de regresso às gravações da nova temporada dos “Morangos com Açúcar”, ao lado de outros atores que participaram no elenco, há 20 anos, como Pedro Teixeira, Sara Barradas ou Tiago Castro. A atriz volta a dar vida a “Soraia” que, no início de 2000, ficou marcada pela irreverência na série infantil da TVI.

“Está a ser muito giro gravar a nova temporada, os miúdos são muito giros e talentosos, está a ser leve, para mim, que só vou lá duas ou três vezes por semana, que é uma coisa à qual não estava habituada”, conta Rita Pereira à N-TV, à margem da festa de verão da estação de Queluz de Baixo. “Agora estou a fazer as coisas com mais calma e isso dá-me algum entusiasmo”, lembra a intérprete, que, quando é protagonista, costuma gravar “diariamente”.

“É muito nostálgico sentir tudo aquilo outra vez e tentar descobrir como será a minha ‘Soraia’ passados 20 anos. Estou a tentar que ela não seja muito diferente do início do século e que seja reconhecível. Mas tem de ter um bocadinho mais de maturidade. Não vai fazer as coisas todas certas, mantemos o mesmo registo, mas tem de crescer um pouco”, observa.

As gravações dos novos “Morangos com Açúcar” “vão até ao final de agosto” e, depois, Rita Pereira, fica livre de compromissos. “Perguntem aí à malta da TVI”, brinca.

A ausência, para já, de projetos, pode dar mais tempo para realizar um dos seus objetivos, dar um irmão ou uma irmã ao filho, Lonô, que nasceu da relação com o relações-públicas Guillaume Lalung. “Ser mamã outra vez? Não sei, em princípio sim, estamos a trabalhar para isso”.

As férias “ainda não estão marcadas”, mas há um destino ao qual a atriz quer regressar e outro que Rita Pereira pretende descobrir. “Amei Amalfi, em Itália, é um país que é sempre um bom destino nem que seja pela massa. Queria muito voltar. Quanto a uma nova viagem, gostava muito de ir ao Japão”.



A artista garante que, no verão, “não pode faltar um biquíni e o mais pequeno que houver” e, na Festa Verão da TVI, mostrou “tropicalidade” com a sua marca de roupa. “O look é Rita Pereira, com a atelier Fusion, foi desenhado por mim. Comprei o tecido e enviei para o Porto para o vestido ser feito. Já é da nova coleção em colaboração com a marca e fiz um tecido diferente e este modelo vai estar à venda. É inspirado na tropicalidade do Brasil”, explica.