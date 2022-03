Rita Pereira revela a “fórmula” para a relação resultar: “Equilíbrio e só os dois”

Rita Pereira destacou que os momentos a sós como casal têm que existir para a relação resultar, sendo o equilíbrio a “fórmula”.

De férias no Gerês com o companheiro, Guillaume Lalung, e sem o filho em comum, Lonô, a atriz referiu nas redes sociais que as “escapadinhas” do casal são fundamentais para o “equilíbrio familiar” e “saúde mental enquanto casal”.

“Há sete meses que não estávamos só os dois. É preciso, sabe bem, faz-nos bem e nós adoramos. Se temos saudades do Lonô? Claro que sim. Mas os casais precisam pensar neles, para que haja um equilíbrio familiar, saúde mental enquanto casal e vontade de ficar juntos para sempre, estes momentos só a dois têm de existir. Cada um encontra a sua ‘fórmula’ de ser feliz. Esta é a nossa. Equilíbrio”, afirmou a apresentadora na legenda de uma fotografia de ambos.

De recordar que, há um mês, Rita Pereira viajou até ao sul do país para relaxar no Algarve com Guillaume Lalung, Lonô e o enteado, Luan, que nasceu de uma relação terminada do produtor francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

