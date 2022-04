Rogério Samora “desiludido” com Alexandra Lencastre: “Mexeu comigo”

A ausência de Alexandra Lencastre na nova novela da SIC “Amor, Amor” irritou Rogério Samora, que queria voltar a contracenar com a atriz. O ator assume-se “desiludido”.

“Amor, Amor”, a nova novela da SIC que já está a ser anunciada em antena, marcava a estreia de Alexandra Lencastre no regresso ao terceiro canal, mas, aparentemente, a atriz está doente e foi substituída por Luísa Cruz.

Quem levanta, agora, muitas dúvidas é o ator e amigo Rogério Samora, que há muitos anos não esconde o desejo de voltar a contracenar com a “diva” das novelas.

“Se assim for, quero desejar-lhe rápidas melhoras. Mas, para ser sincero, acho que ela não está doente. Agora, não tenho nada a ver com as decisões dos meus colegas. São livres de fazer o que quer que seja”, afirmou Rogério Samora em declarações à revista “TV Guia”.

O ator, que pode ser visto à noite, na SIC, no papel de “Joaquim” na novela “Nazaré” vai mais longe: “Fiquei surpreendido quando me disseram que ela, afinal, não faz a novela. Até porque nos ensaios, e antes, não houve conversas entre nós sobre isso. Isso sim, mexeu comigo”.