Romances e a vida louca de Chris Martin: Coldplay atuam em Coimbra

Chris Martin é um verdadeiro galã e já namorou com várias estrelas conhecidas. Esta quarta-feira chega a Portugal para quatro concertos lotados.

Chris Martin já namorou com algumas das mulheres mais cobiçadas de Hollywood. Em 2003 juntou-se com Gwyneth Paltrow, com quem esteve por mais de uma década. O casal teve dois filhos, Apple, de 19 anos, e Moses, de 17.

O ano passado, a atriz completou 50 anos e, durante um evento da sua marca de bem-estar, falou sobre a separação com o vocalista da banda britânica: “Não fui capaz de fazer o meu primeiro casamento dar certo e considerei isso um grande fracasso. Dececionei as crianças e a vida nunca mais será igual como se tivesse ficado com o pai deles”.

Atualmente, o ex-casal mantém uma ótima relação de amizade e até posaram juntos na festa de graduação da filha. Gwyneth Paltrow voltou a tentar a sorte no amor ao lado de Brad Falchuk.

Após o casamento falhado com Gwyneth Paltrow, Chris Martin começou a relacionar-se com Jennifer Lawrence. A imprensa americana noticiou o namoro, mas a verdade é que este durou poucos meses. Segundo os meios de comunicação internacionais, o problema deveu-se ao facto das agendas do casal não combinarem.

Desde 2017, o britânico namora com Dakota Johnson, protagonista da trilogia “50 Sombras de Grey”. Embora sejam discretos, o cantor e a atriz são, muitas vezes, capturados pelos paparazzis.

A filha de Don Johnson e Melanie Griffith acompanhou o namorado nos shows da turnê realizados no Brasil, no início deste ano, onde interagiu com os fãs que estavam na plateia.

Os Coldplay atuam em Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Os espetáculos esgotaram em poucas horas, mas já houve detenções devido às especulações na venda de bilhetes.

Bárbara Bandeira e Griff irão atuar na primeira parte do concerto. A banda promete fazer a plateia vibrar ao som dos grandes clássicos, como “Fix You”, escrita para Gwyneth Paltrow após a morte do pai, “Yellow”, “Clocks”, entre outros.

A última visita da banda a Portugal foi em 2012, num concerto realizado no Estádio do Dragão, no Porto.