RTP cancela programa “Hoje é Domingo” de Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues

A RTP decidiu cancelar o programa “Hoje é Domingo”, com Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues. Primeiro canal garante que o formato não termina de forma abrupta.

Depois do fim do programa “Hoje é Domingo” ter sido avançado pelo site “Flash”, fonte oficial da RTP confirmou à revista “Maria” o cancelamento do formato, apresentado por Vera Fernandes e João Paulo Rodrigues.

No entanto, a estação pública nega que tenha sido um fim abrupto e que, pelo contrário, o “timing” já estava estabelecido. “A RTP1 confirma o fim do programa ‘Hoje é Domingo’ no final do mês de abril, conforme previsto”, começou por adiantar uma fonte à revista “Maria”.

“Este formato foi desenvolvido no final de 2020 para ultrapassar a circunstância de não se poderem realizar programas em exteriores devido ao confinamento resultante da pandemia. A partir de maio voltará a apostar em formatos com realização em exteriores”, rematou a fonte oficial do canal público.

Segundo a “Maria” o formato que vai substituir “Hoje É Domingo” já está definido, mas o nome ainda não foi avançado.

Vera Fernandes continua, entretanto, a animar as manhãs da Rádio Comercial, enquanto João Paulo Rodrigues mantém o outro formato na RTP1, o “Não Te Esqueças da Letra”.